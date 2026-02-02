È una Lube da stropicciarsi gli occhi Prova di forza nella tana di Verona

La Cucine Lube di Civitanova si impone per 3-0 a Verona, dimostrando di essere in grande forma. La squadra di coach Balaso ha dominato in trasferta, con Keita e Nedeljkovic che hanno mostrato tutta la loro forza in attacco. I padroni di casa della Rana sono rimasti senza risposte e hanno subito il ritmo dei marchigiani. La sfida si è conclusa con un risultato netto e lascia presagire un campionato ancora aperto.

RANA 0 CUCINE LUBE CIVITANOVA 3: Christenson 1, Mozic 10, Vitelli 1, Ferreira Souza 5, Keita 13, Cortesia 3, Zingel 2, Planinsic 0, D'Amico (L), Staforini (L), Sani 1, Bonisoli 0, Glatz 0, Nedeljkovic 4. N.E. All. Soli. CIVITANOVA: Boninfante 1, Bottolo 10, Gargiulo 3, Loeppky 18, Nikolov 20, Tenorio 2, Balaso (L), Orduna 0, Bisotto (L), Kukartsev 0. N.E. D'Heer, Podrascanin, Duflos-Rossi. All. Medei. Arbitri: Carcione (RM) e Simbari (MI). Parziali: 25-27, 21-25, 17-25. Note: durata set 29', 29', 26'. Totale: 1h 24'. Verona: errori al servizio 17, ace 3, muri 4, attacco 49%, ricezione 32% (11%).

