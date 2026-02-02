È stato Guardiola a cambiare il calcio inglese e non il contrario Ma ora c’è la risacca

Dieci anni dopo le prime rivoluzioni di Guardiola, il calcio inglese si trova a fare i conti con le conseguenze di quel cambiamento. Quello che era iniziato come un nuovo modo di giocare, con schemi e ritmi diversi, ora si traduce in una risacca che si fa sentire. I club e i tifosi si chiedono se si possa tornare indietro o se questa trasformazione sia ormai irreversibile.

Dieci anni dopo, quel comunicato asciutto e quasi anonimo sembra l’incipit inconsapevole di una rivoluzione. L’arrivo di Pep Guardiola al Manchester City non ha soltanto cambiato un club, ma ha riscritto la storia del calcio inglese, costringendolo ad adattarsi a un’idea di gioco che all’inizio appariva estranea. La Premier League ha finito per ruotare attorno a lui, assorbendone principi e contraddizioni. Pep ha conquistato l’Inghilterra. L’Inghilterra, lentamente, si è arresa a Pep. Anche se ora qualcosa sta cambiando. È l’analisi del Guardian “«Non si tratta di allenatori che si adattano al calcio inglese», disse Jordi Cruyff nel 2016, quando Guardiola iniziò a lasciare il segno in Inghilterra. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Pep Guardiola ha deciso di parlare apertamente della situazione in Palestina, una scelta che nel calcio di oggi non è così comune.

