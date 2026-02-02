È scomparsa Maria Rita Parsi | i suoi dialoghi domenicali con i lettori de Il Giorno

È scomparsa Maria Rita Parsi, nota psicologa e scrittrice, che da anni aveva un rapporto diretto con i lettori de Il Giorno attraverso i suoi dialoghi domenicali. La notizia si è diffusa nella notte, lasciando Milano e il mondo dell’editoria in lutto. Aveva 78 anni.

Milano, 2 febbraio 2026 – Il Giorno e Milano danno l’addio a Maria Rita Parsi, morta questa notte all’età di 78 anni. Era collaboratrice del nostro quotidiano. Immancabile l’appuntamento domenicale con i suoi editoriali, sempre ricchi di spunti e segnati da quell’umanità e acume che oggi, nel giorno della sua scomparsa, unanimente le viene riconosciuta. Il saluto. L’ultimo commento è stato pubblicato sull’edizione di ieri, domenica 1 febbraio 2026: Parsi lo aveva dedicato a un tema “caldo”, anche in seguito a recenti casi di cronaca, il diritto alla salute mentale e la necessità del confronto per superare traumi, lutti e dolori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

È morta Maria Rita Parsi, conosciuta psicologa e psicoterapeuta italiana.

L’annuncio della morte di Maria Rita Parsi ha preso tutti di sorpresa.

Addio a Maria Rita Parsi, è morta la psicoterapeuta che ha dato voce ai diritti dei bambini di tutto il mondoAddio a Maria Rita Parsi, la voce che ha difeso i più piccoli: ha dedicato tutta la vita alla difesa dei diritti di bambini e adolescenti. greenme.it

La scomparsa di Maria Rita Parsi: un'icona della lotta per i diritti dei bambini in ItaliaMaria Rita Parsi, psicologa e attivista di grande rilievo, è venuta a mancare all'età di 78 anni, lasciando un'importante eredità nel settore dei diritti dei minori. La sua dedizione e il suo impegno ... notizie.it

E' morta Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta tra le figure più autorevoli in Italia nel campo della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza. La ricordiamo in questa intervista a Monica Mondo nel programma di #TV2000 SOUL #Tv2000Memory - facebook.com facebook

È morta la psicologa e psicoterapeuta Maria Rita Parsi. 78 anni, una lunga carriera come docente, era componente dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, del Comitato Onu sui diritti del fanciullo e presidente della Fondazione Movimento x.com