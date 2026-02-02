Da pochi giorni è disponibile online il numero 10 di Azzurra, la rivista dedicata agli sport invernali. Questo speciale si concentra quasi interamente sulle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, con un focus su pronostici, medagliere e il borsino degli atleti italiani. La rivista offre aggiornamenti e analisi sulle sfide che aspettano gli atleti italiani in vista dell’evento.

Da qualche giorno è online il n.10 della rivista Azzurra. Uno speciale dedicato quasi per intero alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Si tratta di un prodotto editoriale completamente gratuito, che potete sfogliare in qualsiasi momento cliccando a questo link. All’interno troverete l’immancabile borsino dell’Italia: tutte le carte da medaglia degli azzurri sport per sport. Abbiamo elencato i principali pretendenti al podio, nonché outsider e possibili nomi a sorpresa. Presente anche il medagliere di OA Sport, con tutti i pronostici ed i podi gara per gara. Potrete divertirvi e sbizzarrirvi a vostra volta nelle previsioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

E' online il nuovo numero di Azzurra! Speciale Olimpiadi con borsino dell'Italia, pronostici e medagliere!

#Milano-Cortina 2026 || Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono ormai alle porte.

Sono state annunciate le convocazioni italiane per il salto con gli sci alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

SPECIALE MILANO - CORTINA 2026 Countdown Olimpiadi: dai cortei alle “Utopiadi”, quattro giorni di contestazioni Giornate calde quelle dal 5 all’8 febbraio per Milano che vedrà numerosi cortei e manifestazioni contro “le Olimpiadi invernali più insostenibili - facebook.com facebook

Speciale olimpiadi invernali Milano Cortina. Problematiche, protagonisti, specialità. Cadute e rinascite, esordi, nuove bandiere, sguardi agli sport del passato e atleti nello spazio, studiati da un progetto della Nasa La copertina di Alias del #31gennaio x.com