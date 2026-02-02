È online il bando della XVII edizione del premio internazionale Prospettiva Danza Teatro 2026

È stata aperta ufficialmente la candidatura per la XVII edizione del Premio Internazionale Prospettiva Danza Teatro 2026. La rassegna, che si svolge a Padova, invita artisti da tutto il mondo a partecipare. Il bando è già disponibile online e le iscrizioni resteranno aperte nei prossimi mesi. Laura Pulin, ideatrice e direttrice dell’evento, annuncia che la competizione continuerà a mettere in luce le nuove tendenze della danza e del teatro.

Al via l'edizione 2026 del Premio Internazionale Prospettiva Danza Teatro, ideato e diretto da Laura Pulin nell'ambito della rassegna padovana Prospettiva Danza Teatro. Possono partecipare i coreografi di età compresa tra i 18 e i 45 anni compiuti al momento dell'iscrizione. I partecipanti possono candidare delle creazioni già precedentemente presentate in pubblico in forma di studio o in corso di realizzazione entro e non oltre l'8 marzo 2026. Il progetto vincitore debutterà nella sua interezza - e in anteprima per il Veneto - durante l'edizione 2027 del Festival (durata minima 40 minuti).

