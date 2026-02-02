È morta Maria Rita Parsi Una vita in difesa dei bambini
È morta Maria Rita Parsi, la psicologa e scrittrice conosciuta per il suo impegno a favore dei bambini. Aveva 76 anni ed era molto nota nel settore dell’assistenza e della tutela infantile. La notizia ha subito fatto il giro del mondo della cultura e dell’assistenza sociale. La sua scomparsa lascia un vuoto nel campo, dove aveva dedicato gran parte della vita a proteggere e aiutare i più piccoli. La sua morte è stata annunciata questa mattina, creando grande commozione tra colleghi e persone che avevano beneficiato del suo lavoro.
