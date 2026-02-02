È morta Maria Rita Parsi Una vita in difesa dei bambini

Da noinotizie.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È morta Maria Rita Parsi, la psicologa e scrittrice conosciuta per il suo impegno a favore dei bambini. Aveva 76 anni ed era molto nota nel settore dell’assistenza e della tutela infantile. La notizia ha subito fatto il giro del mondo della cultura e dell’assistenza sociale. La sua scomparsa lascia un vuoto nel campo, dove aveva dedicato gran parte della vita a proteggere e aiutare i più piccoli. La sua morte è stata annunciata questa mattina, creando grande commozione tra colleghi e persone che avevano beneficiato del suo lavoro.

L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

200 morta maria rita parsi una vita in difesa dei bambini

© Noinotizie.it - È morta Maria Rita Parsi Una vita in difesa dei bambini

Approfondimenti su Maria Parsi

Addio a Maria Rita Parsi, morta la psicologa che ha dedicato la vita ai diritti dei bambini

È morta a 78 anni Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta molto conosciuta a livello internazionale.

È morta Maria Rita Parsi, la psicologa che ha dedicato la vita ai diritti dei bambini: aveva 78 anni

È morta a 78 anni Maria Rita Parsi, una delle psicologhe più note in Italia.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Maria Parsi

Argomenti discussi: Addio alla psicologa Maria Rita Parsi, scrittrice e voce storica dei diritti dei minori; E’ morta Maria Rita Parsi, voce dei diritti dei bambini; Cordoglio per la morte di Bruno Bevilacqua, presidente onorario di ANPI RHO; Presentazione del libro La Scuola al tempo del Virtuale di Maria Rita Parsi (28.01.2026).

è morta maria ritaAddio a Maria Rita Parsi, la voce dei diritti dei bambiniAGI - È morta la psicologa e psicoterapeuta Maria Rita Parsi. Aveva 78 anni. Ha dedicato la sua vita allo studio dei bambini. Nata a Roma il 5 agosto 1947, Parsi è stata una protagonista della psicote ... msn.com

è morta maria ritaÈ morta Maria Rita Parsi, la psicologa che si fece voce dei diritti dei bambiniPsicopedagogista e psicoterapeuta di fama internazionale, punto di riferimento in Italia e all'estero per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza ... rainews.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.