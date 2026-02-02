È scomparsa Maria Rita Parsi, psicoterapeuta e attiva sostenitrice dei diritti dei bambini. Per anni ha lavorato fianco a fianco con istituzioni italiane e internazionali per proteggere i minori. La sua morte lascia un vuoto nel mondo della tutela dell’infanzia.

Addio a Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta tra le figure più autorevoli in Italia nella difesa dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Aveva 78 anni. Parsi è stata presidente della Fondazione Movimento Bambino Onlus e ha fatto parte dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, organismo di supporto alle politiche governative sui diritti dei minori. Dal 2020 era componente esperta dell’Osservatorio presso il Dipartimento per le politiche della famiglia e, dal 2021, partecipava al gruppo di lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali dedicato alla Child Guarantee. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - È morta Maria Rita Parsi, paladina dei diritti dell'infanzia

