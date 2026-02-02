È il momento ideale per vendere un anello o un braccialetto d' oro stando attenti a due o tre cose

Il momento sembra favorevole per vendere gioielli d’oro. Con il prezzo alle stelle, molti pensano di mettere in vendita l’anello o il braccialetto che custodiscono da anni, magari ricevuti in regalo da un parente. Ma attenzione: prima di affrettarsi, è importante valutare bene alcune cose, perché non sempre è conveniente vendere senza criterio.

Ammettetelo: a furia di leggere notizie e analisi sui record del prezzo dell'oro, anche a voi è saltato in mente di provare a vendere quell'anello, quella collanina o quel braccialetto regalati tanti anni fa da un nonno o da una zia alla festa di compleanno o alla cresima e rimasti a lungo, forse troppo a lungo, nel fondo di un cassetto in casa. Hanno un valore affettivo inestimabile, certo. Ma è un buon momento per farlo, se si vuole. Il motivo è semplice: il mercato del metallo giallo sta vivendo una fase storica di ascesa, con le quotazioni che hanno superato la soglia dei cinquemila dollari per "oncia troy" (l'unità di misura standard internazionale per il peso dei metalli preziosi), spingendosi fino a circa 5.

