E’ il giorno della marmotta in Usa Phil prevede un inverno ancora lungo

Oggi negli Stati Uniti si celebra il giorno della marmotta e quella più conosciuta, Phil, ha fatto il suo pronostico. Uscendo dalla tana, ha previsto un inverno ancora lungo, lasciando intendere che le temperature fredde e le nevicate continueranno per altre settimane. La tradizione, che ogni anno attira molta attenzione, si ripete anche quest’anno, con tutti che aspettano di scoprire cosa avrà da dire Phil.

Negli Usa oggi è il giorno della marmotta. E quella più famosa, di nome Phil fa la ‘ meteorologa ‘. Quest’anno, uscendo dalla sua tana, prevede un inverno ancora lungo. Come ogni 2 febbraio, tutti hanno aspettato le previsioni meteo su che tipo di inverno avremo davanti. E, puntuali sono arrivate anche quest’anno: negli Stati Uniti sono state pronosticate altre sei settimane d’inverno. A Punxsutawney in Pennsylvania si è così rinnovata la tradizione meteorologica della marmotta Phil. Naturalmente niente di scientifico. Si tratta più di una vera e propria festa che da anni viene seguita da tutti gli Stati Uniti e che rende unica, almeno per quel giorno, la cittadina dove dalla sera prima e fino alla mattina presto, all’alba quando viene svegliata la marmotta, si festeggia in attesa delle previsioni meteo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

