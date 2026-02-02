È il giorno della Candelora cos’è e perché si celebra il 2 febbraio | origini tradizioni significa

Oggi è il giorno della Candelora, una festa che si celebra in tutta Italia e che ha radici antiche. In questa giornata, si accendono candele e si fanno processioni, seguendo tradizioni che risalgono a secoli fa. La festa segna il passaggio dall’inverno alla primavera e ha un significato religioso molto forte. Molti partecipano alle messe e portano candele, simbolo di luce e speranza. È una ricorrenza che unisce fede e tradizione popolare, ancora molto sentita nel nostro paese.

Il 2 febbraio è una data che, da secoli, segna un momento di transizione tra il rigore dell'inverno e le prime promesse della primavera. In molte regioni d'Italia e d'Europa, questo giorno è ancora oggi vivamente celebrato con riti che uniscono tradizioni cristiane, antiche credenze pagane e osservazioni legate al ciclo delle stagioni. La festa, nota come Candelora, nasce da un evento biblico: la Presentazione di Gesù al Tempio, avvenuta esattamente quaranta giorni dopo la sua nascita, secondo la legge ebraica. Questo evento, raccontato nel Vangelo di Luca, è al centro della liturgia cristiana e ha dato origine alla consuetudine di benedire le candele, simbolo di Cristo come "luce del mondo".

