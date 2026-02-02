È il giorno dei musicisti Santino e Gennaro Spinelli a New York | gli auguri di Marsilio

Oggi a New York, i musicisti lancianesi Santino e Gennaro Spinelli si esibiranno alla Carnegie Hall. Padre e figlio, rispettivamente con fisarmonica e violino, parteciperanno al Concert for the Day of Remembrance - Samudaripen, organizzato dalla Union of. È un momento importante per loro, che portano la musica italiana oltre oceano.

Padre e figlio si esibiranno sul prestigioso palco della Carnegie Hall, in occasione della Giornata del ricordo del Samudaripen È il giorno dei musicisti lancianesi Santino e Gennaro Spinelli a New York. Padre e figlio, rispettivamente fisarmonica solista e violino solista, saranno tra i protagonisti alla Carnegie Hall di New York del Concert for the Day of Remembrance - Samudaripen, promosso e organizzato dalla Union of Roma Communities in Italy (Ucri) in occasione del Giorno della memoria. Ad accompagnarli, nel concerto in programmaalle 20, ci saranno alcuni elementi dell'Orchestra europea per la pace.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Gennaro e Santino Spinelli, originari di Lanciano, sono protagonisti a New York in occasione della giornata della memoria dei Rom e Sinti.

Il 2 febbraio alla Carnegie Hall di New York Santino e Gennaro Spinelli si esibiranno in un concerto etnosinfonico gratuito per ricordare il Samudaripen, il genocidio rom e sinti troppo spesso dimenticato, unitamente alle vittime dello Shoah e di tutte le persecu - facebook.com facebook

#Musica. Giorno della Memoria: Santino e Gennaro Spinelli in concerto a New York #abruzzo #cultura x.com