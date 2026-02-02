Duran Juve ecco perché i bianconeri non hanno mai affondato il colpo per l’attaccante C’è un motivo preciso

La Juventus non ha mai fatto l’offerta decisiva per Duran. La società bianconera ha sempre tenuto alta la guardia, anche se l’attaccante piaceva e ci sono stati momenti di interesse. Finora, però, nessuna mossa concreta per portarlo a Torino.

Duran Juve, ecco perché la società bianconera non ha mai affondato il colpo per l'attaccante. C'è un motivo preciso: vediamo di cosa si tratta. La Juve sta vivendo un finale di mercato estremamente movimentato, soprattutto per quanto riguarda le proposte ricevute da vari intermediari internazionali. La ricerca di un innesto offensivo ha scatenato una vera e propria pioggia di candidature sulla scrivania di chi gestisce le operazioni alla Continassa. MERCATO JUVENTUS, LE ULTIMISSIME La linea dettata dalla società, però, è rimasta inflessibile: nessun acquisto funzionale solo a fare numero e, soprattutto, massima attenzione all'aspetto caratteriale dei potenziali innesti.

La Juventus sta seguendo con attenzione Jhon Durán, l’attaccante colombiano che sta facendo parlare di sé in Turchia.

