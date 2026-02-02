Dumfries Chivu ti aspetta | niente arrivi sulla fascia? Nel frattempo per giugno spunta un’idea

Dumfries è pronto a vestire la maglia dell’Inter e l’attesa cresce tra i tifosi e Chivu. Nel frattempo, si pensa a un’idea per il mercato di giugno, anche se al momento non ci sono segnali di un suo arrivo sulla fascia. La società nerazzurra lavora per definire i prossimi passi, mentre i sostenitori sperano di vedere presto il nuovo acquisto in campo.

Inter News 24 Dumfries è tanto atteso da Chivu e da tutti i tifosi dell’Inter, gli aggiornamenti sul calciomercato nerazzurro. Il mercato dell’ Inter entra in una fase di riflessione strategica, specialmente per quanto riguarda la corsia laterale destra. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal Corriere dello Sport, la dirigenza nerazzurra avrebbe deciso di non intervenire nell’immediato, puntando sulle risorse interne per sopperire alle assenze, ma pianificando al contempo un colpo di prospettiva per la sessione estiva. La gestione dell’emergenza: le soluzioni di Inzaghi. Al momento, la fascia destra deve fare i conti con l’assenza di Denzel Dumfries, l’esterno olandese noto per la sua debordante potenza fisica e le incursioni nell’area avversaria. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Dumfries, Chivu ti aspetta: niente arrivi sulla fascia? Nel frattempo per giugno spunta un’idea Approfondimenti su Dumfries Chivu Atalanta Inter, emergenza Dumfries: Chivu spiega tutte le soluzioni interne sulla fascia destra Chivu ha un problema da risolvere sulla fascia destra: quando rientrano Dumfries e Darmian? Intanto Carlos Augusto… Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Dumfries Chivu L'Inter aspetta Dumfries: quando rientra l'esterno olandese? Le ultime sull'infortunioDumfries è fermo ai box da diverse settimane e la sua assenza sta incidendo sugli equilibri dell'Inter in questa fase della stagione. I tifosi si augurano di rivederlo protagonista al più presto e gli ... tag24.it Inter, attenzione al futuro immediato di Dumfries: super offerta in arrivo?L'esterno olandese prosegue nel suo programma di recupero, ma cominciano a circolare rumors di mercato che lo riguardano ... fcinter1908.it Conte è un continuo lamento. L'Inter è senza Barella, Dumfries, Calhanoglu e Carlos Augusto. Frattesi "venduto". Chivu non si lamenta mai. Mai. Mai. E giocherà da qui a fine stagione solo Serie A e Coppa Italia. - Raffaele Caruso - facebook.com facebook Conte è un continuo lamento. L'Inter è senza Barella, Dumfries, Calhanoglu e Carlos Augusto. Frattesi "venduto". Chivu non si lamenta mai. Mai. Mai. E giocherà da qui a fine stagione solo Serie A e Coppa Italia. #FCIM x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.