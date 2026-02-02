Due weekend di sport a Moniego con la Corri San Valentino e il Gravel dea Brosa

A Moniego di Noale, due weekend pieni di sport. La località si prepara a ospitare la

In occasione dei festeggiamenti per San Valentino, a Moniego di Noale sono in programma due eventi sportivi per gli appassionati della corsa a piedi e del gravel. Si parte domenica 8 febbraio con la 12ª “Corri San Valentino - Memorial Francesco Cagnin”, classica d'inverno, che si disputerà su tre percorsi - 6, 11 e 17 chilometri - con partenza da via Gorizia (nelle vicinanze della chiesa), a partire dalle ore 9. Lungo i percorsi medio e lungo saranno allestiti dei punti ristoro, prima della pasta e fagioli finale presso l’oratorio parrocchiale. La quota di iscrizione è di 5 euro, ed è comprensiva di pacco gara (gratuita per i nati dal 2011 in poi).🔗 Leggi su Veneziatoday.it

