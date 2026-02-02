Due volte vittima dello stesso raggiro | Serve una ricarica per sbloccare il pagamento

Due persone sono finite davanti al giudice di Perugia con l’accusa di truffa. Sono state vittime due volte dello stesso raggiro, quando hanno ricevuto la richiesta di una ricarica per sbloccare un pagamento. Gli avvocati Carla Pennetta e Michele Marzoli li difendono durante il processo.

Una venditrice online finisce nel mirino: il primo giorno perde 1.800 euro, il secondo smaschera i due imputati. A processo per truffa Due persone, difesi dagli avvocati Carla Pennetta e Michele Marzoli, sono finiti davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia con l’accusa di truffa. Secondo la Procura di Perugia i due, “in concorso tra loro” e con “più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso”, mediante “artifici e raggiri” avrebbero detto “falsamente” a una signora “che avrebbero acquistato una pedana vibrante, messa in vendita da quest’ultima, ma che era necessario il versamento di somme per sbloccare il loro pagamento per imposte e per commissione”.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

