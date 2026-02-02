Due stop nazionali di 24 ore e decine di proteste locali mettono sotto pressione la mobilità

La giornata di oggi si è conclusa con due scioperi nazionali di 24 ore e molte proteste sparse in diverse città italiane. Il trasporto pubblico ha subito forti rallentamenti, creando disagi per chi deve muoversi tra treni, autobus e metro. Le manifestazioni sono state numerose, con cittadini e lavoratori che hanno deciso di scendere in strada per far sentire la loro voce. La situazione rimane complicata anche per il resto del mese, che si preannuncia non facile per chi ha bisogno di spostarsi quotidianamente.

Anche il mese di febbraio, purtroppo, non sarà facilissimo per chi deve spostarsi ogni giorno per lavoro, studio o necessità familiari. Nuovamente, il calendario degli scioperi nei trasporti sarà fitto. Treni, aerei, autobus e perfino porti e autostrade saranno interessati da una lunga serie di proteste sindacali che, in alcuni momenti, trasformeranno il mese in un percorso a ostacoli. Essere ben informati è l'unico modo per evitare per evitare brutte sorprese e organizzare al meglio i propri spostamenti.

