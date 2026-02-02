Due sparatorie in 7 giorni Il pusher ucciso dal poliziotto

Una settimana fa, lunedì 26 gennaio, gli agenti del commissariato Mecenate erano in via Impastato, tra Rogoredo e San Donato, per un normale controllo anti droga. Improvvisamente, un uomo si è presentato sul posto, e le cose sono degenerate in fretta. In pochi istanti, sono scoppiate due sparatorie in sette giorni, con un pusher che è stato colpito e ucciso da un poliziotto. La tensione resta alta, e le indagini sono in corso per chiarire esattamente cosa sia successo.

È la sera di una settimana fa, lunedì 26 gennaio. Gli investigatori del commissariato Mecenate sono sono in via Impastato, tra Rogoredo e San Donato, stanno controllando una persona durante una delle consuete operazioni anti droga quando un uomo si materializza. Gli agenti urlano "Fermo polizia". Ma l’uomo si avvicina con un’arma in pugno. Si scoprirà soltanto dopo che si tratta di una riproduzione a salve (quasi certamente di una semiautomatica Beretta 92), ma l’assenza del tappo rosso e la scarsa luce la rendono un’arma vera agli occhi di chi è di fronte. Un assistente capo spara da una distanza di 31 metri e centra alla testa l’uomo, che cade a terra e resta immobile: "Mi ha puntato l’arma contro, ho avuto paura e ho sparato per difendermi", ha detto al pm. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Due sparatorie in 7 giorni. Il pusher ucciso dal poliziotto Approfondimenti su Via Impastato Chi era "Zak" il clandestino pusher ucciso. Indagato il poliziotto: "Volevo rincorrerlo" Pusher ucciso a Rogoredo, ombre sul poliziotto per un vecchio arresto: “Le sue dichiarazioni non coincidevano con il video” La morte del 28enne marocchino Abderrahim “Zack” Mansouri a Rogoredo ha riacceso le indagini. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Via Impastato Argomenti discussi: Due sparatorie in 7 giorni. Il pusher ucciso dal poliziotto; Sparatoria a Milano, poliziotto apre il fuoco: morto un uomo di 28 anni; ICE in Minnesota, Trump: Ora una piccola de-escalation. Le proteste? Agitatori pagati o malati; Ordine di non interagire con gli agitatori per gli agenti ICE del Minnesota. Due sparatorie in 7 giorni. Il pusher ucciso dal poliziottoÈ la sera di una settimana fa, lunedì 26 gennaio. Gli investigatori del commissariato Mecenate sono sono in via Impastato, tra Rogoredo e San Donato, stanno controllando una persona durante una delle ... quotidiano.net Sparatoria a Milano, poliziotto apre il fuoco: morto un uomo di 28 anniL'allarme è scattato intorno alle 18, sul posto ambulanze e polizia. Pare che la vittima avesse in mano una pistola, poi rivelatasi a salve ... milanotoday.it TRUMP MINACCIA DI USARE L'INSURRECTION ACT PER PORRE FINE ALLE PROTESTE DI MINNEAPOLIS Il presidente valuta l'ipotesi di ricorrere alla legge federale per dispiegare l'esercito a Minneapolis, dove sono in corso proteste dopo due sparatorie - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.