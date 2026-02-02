Due record del mondo negli inseguimenti a squadre | cade un muro epocale Azzurre in finale per il bronzo

La pista di Konya si conferma uno dei tracciati più veloci degli ultimi anni. I record del mondo negli inseguimenti a squadre sono caduti, segnando un passo epocale per il ciclismo. Le azzurre sono riuscite a conquistare la finale per il bronzo, portando a casa una medaglia importante. L’atmosfera è calda e carica di emozioni, con i tifosi che seguono ogni momento con entusiasmo.

L'avevamo annunciato ieri, ne avevano già parlato anche gli addetti ai lavori: la pista di Konya per gli Europei è una delle più veloci viste negli ultimi anni. Nel velodromo turco arrivano miglioramenti a dismisura da parte di tutti gli atleti ed oggi sono caduti ben due record del mondo. La mente ci fa tornare indietro a Tokyo 2020 (disputata nel 2021 per le vicende covid), i crono infatti sono addirittura migliori del velodromo di Izu, in Giappone. Nell'inseguimento a squadre maschile cade un muro che fino a un decennio fa sembrava invalicabile, quello dei 3'40". A riuscirci è la Danimarca che nella sfida con l'Italia trova un mostruoso 3:39.

