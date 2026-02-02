Due mesi di cantiere per il ripristino della sponda in via Circonvallazione

Un cantiere è partito due settimane fa lungo via Circonvallazione, nel cuore di Mestre. Lavorano giorno e notte per ripristinare la sponda danneggiata. Si prevede che i lavori dureranno circa altri due mesi, fino ai primi di aprile. La strada rimarrà chiusa al traffico, e i residenti segnalano disagi, ma si spera che il problema sia risolto in tempi brevi.

Nei giorni scorsi è stata modificata la viabilità, con temporanea rimozione della pista ciclabile. Al termine dei lavori sarà possibile ripristinare il marciapede che costeggia il Marzenego Proseguirà per circa due mesi, fino ai primi di aprile, il cantiere avviato nei giorni scorsi lungo via Circonvallazione, nel centro di Mestre. I lavori, attesi da tempo, sono finalizzati al ripristino di un tratto di sponda arginale affacciata sul fiume Marzenego, sul lato opposto del parco di Villa Querini. Quel punto è chiuso ai pedoni da diversi anni, delimitato da reti di sicurezza: una volta conclusa l'operazione sarà possibile, finalmente, riaprire anche il marciapiede.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Approfondimenti su Via Circonvallazione Post alluvione, al via il ripristino della Sp 75 'Monteleone': cantiere da 5,2 milioni di euro Mercoledì 21 gennaio inizieranno i lavori di ripristino e messa in sicurezza della strada provinciale 75 “Monteleone”, danneggiata dall’alluvione di maggio 2023. Milano, chiude dopo due mesi il maxi cantiere di via Mambretti: i tram 1 e 12 tornano all’ospedale Sacco Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Via Circonvallazione Argomenti discussi: A Milano partono i lavori per una nuova ciclabile, 7 mesi di cantiere: come sarà; Senza stipendio da due mesi, operai su braccio gru del cantiere a Palermo; Pesaro, cantiere-lumaca in piazza del Popolo: lavori in ritardo per la scelta dei colori; Genova, tunnel subportuale: pubblicato il bando per la realizzazione, ecco la mappa delle aree di cantiere. Tutti i dettagli. Pesaro, cantiere-lumaca in piazza del Popolo: lavori in ritardo per la scelta dei coloriPESARO - Formalità burocratiche e vincoli da rispettare sono alla base dei due mesi di proroga del cantiere del Demanio all’ex Intendenza ... msn.com Fogne, scavi e ritardi: a Padenghe via Barbieri chiusa per altri due mesiNiente riapertura a fine gennaio: via Barbieri resterà chiusa ancora per quasi due mesi. A comunicarlo è il Comune, che in queste ore ha ufficializzato la proroga della chiusura fino al 27 marzo, nel ... giornaledibrescia.it Dall’Inghilterra: Crystal Palace ignaro del problema di Mateta, ma due mesi fa… - facebook.com facebook Dall’Inghilterra: Crystal Palace ignaro del problema di Mateta, ma due mesi fa… x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.