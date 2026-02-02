Due installazioni di Amar Kanwar esposte a Palazzo Grassi

La Pinault Collection apre le porte a Amar Kanwar con due installazioni multimediali che saranno visibili a Palazzo Grassi dal 29 marzo 2026 al 10 gennaio 2027. Le opere si trovano al secondo piano e offrono uno sguardo diretto sul lavoro dell’artista indiano. La mostra porta i visitatori in un viaggio tra immagini, suoni e video, creando un’esperienza coinvolgente e immediata.

Dal 29 marzo 2026 al 10 gennaio 2027 Pinault Collection presenta una mostra di Amar Kanwar che riunisce due importanti installazioni multimediali al secondo piano di Palazzo Grassi. Caratterizzato da un approccio poetico e filosofico alle questioni individuali, sociali e politiche, Amar Kanwar crea uno spazio di intersezione tra arte, documentazione e attivismo. Le sue installazioni invitano a vivere un'esperienza meditativa con la natura umana, che unisce intensità visiva, impegno e profondità narrativa. Amar Kanwar (nato nel 1964, India) si è distinto a partire dagli anni Novanta per i suoi film e le opere multimediali che esplorano la politica del potere, della violenza e della resistenza.

