Draghi | L' ordine globale è ormai defunto SOTTOTITOLI

Mario Draghi arriva a Lovanio e non fa giri di parole. In un discorso diretto, l’ex presidente del Consiglio afferma che l’ordine globale che conosciamo è ormai morto. Dice che l’architettura internazionale, basata sul diritto e su istituzioni credibili, ormai non funziona più come prima. La sua analisi mette in discussione le certezze di molti e apre una finestra su un futuro incerto.

"Fin dalla sua nascita, l'architettura dell'Ue ha incarnato la convinzione che l'ordine giuridico internazionale fondato sul diritto, sostenuto da istituzioni credibili, favorisca pace e prosperità. Poiché nessuno Stato europeo possedeva la capacità di difendersi da solo, la nostra dottrina di sicurezza è stata plasmata dalla protezione offerta dall'America. Insieme, e sempre in alleanza con gli Stati Uniti, siamo stati in grado di affrontare qualsiasi minaccia e garantire la pace in Europa. Con la sicurezza garantita e con il commercio che fluiva principalmente all'interno di quell'alleanza, abbiamo potuto perseguire incolumi l'apertura economica come fondamento della nostra prosperità e della nostra influenza.

