Draghi | L’Europa può diventare una vera potenza

Draghi avverte che l’Europa rischia di diventare divisa, subordinata e senza più industrie. Il presidente del Consiglio ha lanciato un richiamo a rafforzare l’unità e la capacità di competere a livello globale, sottolineando come sia fondamentale prendersi cura delle industrie e delle risorse del continente. La sua voce si inserisce in un momento di grande fermento, tra sfide economiche e tensioni internazionali.

Si sta delineando “un futuro in cui l’Europa rischia di diventare contemporaneamente divisa, subordinata e deindustrializzata. E una Europa che non riesce a difendere i suoi interessi, non potrà preservare a lungo i suoi valori”. Lo ha affermato Mario Draghi, già presidente del Consiglio italiano e della Bce, nella sua lectio magistralis a Lovanio, in Belgio in occasione del conferimento di una laurea honoris causa. LEGGI ANCHE? Europa delenda est? Elon Musk: “la UE è praticamente il quarto Reich”? Australia, senatore Babet: “L’Unione Europea deve essere sciolta”? UE, un vuoto impero autolesionista malato di russofobia Al tempo stesso la Cina “controlla snodi critici delle catene di approvvigionamento globali e mostra di voler sfruttare questa leva, costringendo gli altri a sopportare il peso dei suoi squilibri”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Mario Draghi torna a lanciare un avvertimento all’Europa.

Il piano di Mario Draghi prevede di trasformare l’Europa da una semplice confederazione di Stati in una vera e propria federazione.

