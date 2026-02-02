I fan di Striscia la Notizia possono già segnare in agenda la replica dell’ultima puntata. Dopo il Tg5 di ieri sera, il programma satirico di Antonio Ricci è tornato in onda, offrendo agli spettatori l’occasione di rivedere le sue clip più divertenti e le notizie più commentate.

Ieri sera, subito dopo la fine dell’edizione serale del Tg5, è andata in onda una nuova puntata di Striscia la Notizia, il popolare tg satirico di Antonio Ricci trasmesso su Canale 5. Se non avete avuto modo di vederla in diretta, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Striscia la Notizia del 2 Febbraio in TV e streaming. Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Dove vedere la replica di Striscia la Notizia del 2 Febbraio in TV e streaming. La replica dell’ultima puntata di Striscia la Notizia si può rivedere in TV e in streaming. Tra inchieste al cardiopalma su tutto il territorio nazionale, inseguimenti ai cosiddetti furbetti e rubriche sempre apprezzate dal pubblico, il tg satirico inventato ad Antonio Ricci continua a restare uno dei programmi di punta del palinsesto Mediaset. 🔗 Leggi su Tutto.tv

