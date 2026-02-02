Dove vedere in tv Italia-Olanda Europei pallanuoto femminile 2026 | orario semifinale programma streaming

Mercoledì sera alle 20:15, la Nazionale italiana di pallanuoto femminile scende in vasca a Funchal, in Portogallo, per la semifinale degli Europei 2026 contro l’Olanda. Il match si gioca in trasferta e promette battaglia, con le azzurre che cercano di avanzare in finale. La partita sarà disponibile in diretta TV e in streaming.

Mercoledì 4 febbraio (ore 20:15 italiane), la Nazionale italiana di pallanuoto femminile è attesa a un impegno non semplice, affrontando la semifinale degli Europei 2026 a Funchal (Portogallo) l’Olanda. Un confronto complicato per le ragazze allenate da Carlo Silipo, al cospetto della formazione detentrice del titolo. Il Setterosa si è guadagnato quest’opportunità grazie alla convincente vittoria per 24-5 contro la Francia. Un match a senso unico in cui le azzurre hanno espresso a più riprese la propria superiorità, coi cinque gol di Ranalli e le triplette di Bettini, Papi e Tabani. Una reazione dopo il pesante ko contro la Grecia. 🔗 Leggi su Oasport.it

