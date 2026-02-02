Dove il freddo diventa sfida | Molveno pronta ad accogliere gli Europei open di Ice Swimming

Dal 2 al 7 febbraio 2026, Molveno si prepara ad accogliere atleti da tutta Europa per gli Europei open di Ice Swimming. La località alpina si conferma come una delle mete principali per questa disciplina estrema, che richiede coraggio e resistenza nel freddo più pungente. Gli organizzatori annunciano che gli impianti sono pronti e che la città si sta già muovendo per garantire un evento senza intoppi. Gli atleti affronteranno acque gelide che metteranno alla prova le loro capacità, mentre gli spettatori avranno l’opportunità di

Oltre 500 atleti da 32 nazioni, tra giovani e master, pronti a sfidare le acque ghiacciate in cinque giorni di gare spettacolari Dal 2 al 7 febbraio 2026 Molveno tornerà a essere uno dei punti di riferimento dello sport internazionale ospitando i Campionati Europei Open di Ice Swimming. Cinque giorni di gare e sfide estreme nel contesto unico del Lago di Molveno, tra le Dolomiti trentine, per un evento organizzato dall'International Ice Swimming Association (IISA) insieme a Spartacus Events. I numeri confermano la crescita costante di una disciplina sempre più seguita a livello globale: saranno 510 gli atleti ufficialmente iscritti, in rappresentanza di 32 nazioni, comprese realtà extraeuropee con la partecipazione anche del continente africano.

