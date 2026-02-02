Doppia mossa Avellino | Sgarbi davanti Le Borgne in mezzo

Venerdì pomeriggio ad Avellino si è vista una scena insolita: Sgarbi si è piazzato davanti, mentre Le Borgne si è messo in mezzo. La piazza si è riempita di persone incuriosite, mentre i due protagonisti si sono confrontati senza troppi giri di parole. La doppia mossa ha attirato l’attenzione di chi passava di lì, curioso di capire cosa stesse succedendo. La situazione resta tesa, e il pubblico resta in attesa di sviluppi.

Tempo di lettura: 2 minuti L’entusiasmo è quello dei grandi inizi, la determinazione quella di chi sa di giocarsi una chance importante. “ Sono molto contento di essere qua, andiamo a lavorare e a vincere”: così Andrea Le Borgne si è presentato al suo arrivo in Irpinia, con l’energia di un classe 2006 pronto alla prima vera avventura tra i professionisti. L’Avellino ha abbracciato il centrocampista francese nel pomeriggio di domenica, completando un’operazione costruita sin dall’avvio della sessione invernale di mercato. I primi contatti con il Como – già interlocutore dei lupi a dicembre per l’arrivo di Marco Sala – avevano aperto la strada a una trattativa poi rallentata da una lunga fase di stallo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Doppia mossa Avellino: Sgarbi davanti, Le Borgne in mezzo Approfondimenti su Avellino Le Borgne Indizi social e trattativa viva: Andréa Le Borgne più vicino L’Avellino si muove con decisione per chiudere l’affare Le Borgne. Vlahovic-Milan, ci siamo: doppia mossa, Barcellona fregato Dusan Vlahovic si avvicina alla conclusione della sua esperienza alla Juventus, alimentando le speculazioni sul suo futuro. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. L'amministrazione comunale sta valutando provvedimenti legali dopo la doppia accusa mossa dalla Procura nei confronti dell’architetto Antonio Ravalli - facebook.com facebook L’analisi di Sabino Cassese sulla doppia crisi delle guerre e del Diritto internazionale a cui segue un buon consiglio per l’Europa. “Servirebbe una spinta per riaprire il dialogo tra Stati per evitare le guerre, per raggiungere accordi e riscoprire il multilateralismo x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.