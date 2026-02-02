DOPO TORINO IL CAMPIONATO DELLA PASTA FATTA A MANO 2026 FA TAPPA A BOLOGNA IL 10 FEBBRAIO

Dopo Torino, arriva a Bologna il Campionato della Pasta Fatta a Mano. Il 10 febbraio, i partecipanti si sfideranno per la seconda volta, portando le proprie creazioni e cercando di conquistare un posto in finale. La gara prosegue tra assaggi e commenti di giudici e pubblico, con l’obiettivo di scoprire chi saprà valorizzare al meglio la tradizione della pasta fatta a mano.

Bologna – Dopo il successo della tappa inaugurale di Torino, svoltasi il 20 gennaio, che ha aperto ufficialmente il tour del Campionato della Pasta Fatta a Mano 2026 e ha già decretato i primi tre concorrenti ammessi alla finalissima, la competizione approda martedì 10 febbraio a Bologna, una delle capitali gastronomiche italiane, portando in Emilia-Romagna l’unico campionato al mondo interamente dedicato agli artigiani della pasta fresca. La nuova sfida si terrà negli spazi di Eataly Bologna, nel cuore del centro storico, punto di riferimento per la valorizzazione del Made in Italy, della tradizione culinaria e della cultura del cibo.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Approfondimenti su Bologna 2026

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Bologna 2026

Argomenti discussi: PRIMAVERA 1: PARMA-TORINO 1-1; Classifica Serie A un anno dopo: boom del Como; Un super Como batte il Torino 6-0 e sorpassa la Juve; La drastica decisione del Torino dopo l'umiliante sconfitta di Como: Vlasic la svela in conferenza stampa.

Il Torino torna a respirare dopo 4 sconfitte di fila in campionato: basta che Adams per battere il LecceDopo quattro sconfitte di fila in campionato, l'ultima delle quali la debacle sul campo del Como, il Torino torna a respirare battendo 1-0 il Lecce in uno scontro che poteva diventare pericoloso per l ... msn.com

Il Milan vince in casa Torino in rimonta e torna primoEntra Pulisic, il Milan ribalta la partita, batte il Torino in trasferta e si riprende la testa del campionato, pari merito col Napoli. Finisce 3-2, dopo che i granata erano passati avanti con il ... ansa.it

Tv2000. . Stretta del Governo sulla #sicurezza dopo gli scontri a #Torino. Il punto a Siamo Noi con l'inviato Tg2000 Augusto Cantelmi. facebook

Meloni alle opposizioni dopo i fatti di Torino: “Su sicurezza risoluzione unitaria, collaboriamo" x.com