Dopo le grandi dimissioni arriva il job hugging | perché ora gli italiani si tengono stretto il lavoro

Dopo le cosiddette «grandi dimissioni», gli italiani sembrano aver cambiato atteggiamento. Ora, invece di cercare di lasciare il lavoro, si tengono stretto quello che hanno. Le aziende segnalano meno dimissioni e più persone che preferiscono mantenere il posto, anche se non sono felici al cento per cento. Si tratta di un segnale che la ricerca di stabilità ha preso il sopravvento sulle pretese di cambiare tutto. La tendenza, insomma, sembra aver invertito rotta rispetto a qualche mese fa.

L’epoca delle «grandi dimissioni», ammesso che ci sia mai stata per davvero anche in Italia, è già finita. A prevalere ora è il « job hugging», ossia la tendenza delle persone a stare abbracciate al loro posto di lavoro il più a lungo possibile. La tendenza è stata rilevata dal Global Talent Barometer di ManpowerGroup, secondo cui due occupati su tre dicono di avere in programma la permanenza presso l’attuale datore di lavoro, seppur una quota superiore al 60% dice comunque di monitorare il mercato per eventuali alterantive. Il caos geopolitico e il ruolo dell’IA. Dietro l’attaccamento degli italiani al proprio posto di lavoro c’è soprattutto il grande senso di incertezza a livello globale, ma anche il timore di non essere in grado di gestire l’ondata di intelligenza artificiale in arrivo.🔗 Leggi su Open.online

