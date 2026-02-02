Dopo i massimi a gennaio crolla l' oro

Dopo aver toccato i massimi a gennaio, il prezzo dell'oro è crollato. Questa mattina, il valore scende a 4.434,3 dollari l'oncia, con una perdita del 9,39%. Un calo netto, che riflette le recenti tensioni sui mercati e le variazioni degli investimenti.

10.06 Crolla il prezzo dell'oro: 4.434,3 dollari l'oncia, -9,39% per il Gold spot a consegna immediata. Poi l'assestamento intorno a -7%. Più contenuta la perdita per il Comex,oro in consegna ad aprile:-3,74% e scambio a 4.567,5 $. L'argento è crollato del 10%, a circa 76 dollari l'oncia. A gennaio i massimi storici: le banche centrali hanno aumentato le riserve e, nelle incertezze geopolitiche, gli investitori si sono rivolti al bene rifugio per antonomasia.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

L’oro ha recentemente raggiunto un nuovo massimo storico, superando i 5.

Oro e argento hanno raggiunto nuovi massimi storici, mentre anche il rame si avvicina a record di prezzo.

Oro, l'analisi tecnica di oggi: brusca correzione dopo i nuovi massimiAvvio di seduta pesante per il Gold future (scadenza aprile 2026), che stamattina sta pagando una violenta battuta d'arresto, dopo che ieri era arrivato a toccare nuovi massimi oltre 5.600 dollari

Argento, l'analisi tecnica: brusca correzione dopo i nuovi massimiMattinata di brusca correzione per il Silver future (scadenza marzo 2026), che sta pagando una fisiologica battuta d'arresto, dopo una serie di sedute consecutive al rialzo che ieri hanno spinto il

