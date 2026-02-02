Dopo dieci anni di assenza I Cani tornano dal vivo in Romagna

Dopo dieci anni di assenza, i Cani tornano a suonare dal vivo in Romagna. Lunedì 27 luglio, alla Rocca Malatestiana di Cesena, tornano sul palco per un concerto che i fan aspettavano da tempo. È il primo grande evento musicale dell’estate in zona, e già si prevedono large presenze di pubblico.

C'è Posta per Te, le pagelle: De Filippi 'forza' sciagurate a riprendersi l'ex (0), Del Piero smarchetta (4), Maria suocera da incubo (7) È un altro gradito ritorno quello che porta con sé il nuovo annuncio dell’estate musicale di acieloaperto: lunedì 27 luglio alla Rocca Malatestiana di Cesena arrivano i Cani. Una vita artistica, quella dei Cani, definita dalla sorpresa: “Il sorprendente album d’esordio de I Cani” ha stupito il pubblico e gli addetti ai lavori nel 2011, diventando un caso discografico sia per lo stile, che univa cantautorato a elettro pop, che per i testi, molto attuali e discussi, con un approccio indipendente e homemade; sono seguiti “Glamour” (2013), “Aurora” (2016), e un lungo periodo di silenzio che si credeva non potesse essere interrotto.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

I "Band Aid" tornano a esibirsi dal vivo con un concerto al teatro Comunale di Galatone, rivivendo le radici della scena musicale di Lecce tra gli anni '70 e '80.

