Donne lavoro libertà | in municipio a Mestre un convegno sull' empowerment femminile

Questa sera a Mestre, nel municipio di via Palazzo, si svolge un convegno dedicato all’empowerment femminile. Alle 17.30, donne, esperti e attivisti si riuniscono per parlare di indipendenza economica e di come rafforzare il ruolo delle donne nel mondo del lavoro. Un’occasione per discutere di libertà e di diritti, con l’obiettivo di sensibilizzare e promuovere cambiamenti concreti.

Giovedì 5 febbraio alle ore 17.30 al Municipio di Mestre, in via Palazzo 1, si terrà il convegno sull’indipendenza economica e l’empowerment femminile dal titolo “Donne lavoro libertà”. Promosso dalla presidenza del Consiglio comunale e il Centro antiviolenza di Venezia e organizzato dal Comitato.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Approfondimenti su Donne lavoro libertà In arrivo il primo laboratorio del percorso di empowerment “Un lavoro da donne" Rinascere è possibile, convegno a Veroli che rimette al centro la libertà delle donne La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Donne lavoro libertà Argomenti discussi: Le battaglie delle donne. Pace, lavoro e diritti . Ecco la mostra dell’Udi: Insieme per la libertà; Una donna, un lavoro, un conto: BPER al fianco delle donne; Donna, lavoro, libertà! Guardare il mondo con gli occhi di Anna Kulischioff (27.01.2026); Patto per autonomia e libertà. Reinserimento lavorativo delle donne vittime di violenza. Donne lavoro libertà, giovedì 5 febbraio il convegno a MestreGiovedì 5 febbraio alle ore 17.30 al Municipio di Mestre, in via Palazzo 1, si terrà il convegno sull’indipendenza economica e l’empowerment femminile dal titolo Donne lavoro libertà. Promosso dalla ... live.comune.venezia.it Pronti accogliere in azienda donne che hanno subito violenzaLa vera libertà per una donna che ha subito violenza inizia quando può contare su sé stessa. E un lavoro è il primo passo per riacquistare dignità e indipendenza. Senza autonomia economica, non ... ansa.it Lavoro domestico, in FVG i posti sono coperti soprattutto da donne straniere. La percentuale di irregolari vicina al cinquanta per cento. facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.