Laura Fernández diventa ufficialmente presidente del Costa Rica, vincendo subito al primo turno. È cresciuta tra le mucche e ora promette di puntare su sicurezza e famiglia. La candidata del partito di destra ha ottenuto una vittoria netta, lasciando gli altri candidati indietro. La popolazione sembra aver scelto una guida forte e con le idee chiare, pronta a mettere al centro i temi più sentiti.

La candidata del partito di destra al potere, Laura Fernández, ha ottenuto una schiacciante vittoria al primo turno delle elezioni presidenziali tenutesi in Costa Rica. Fernández ha registrato un sostegno del 49,61% dopo lo spoglio del 69,4% dei seggi. Ha 39 anni, ha superato di gran lunga il 40% dei consensi necessari per vincere al primo turno, battendo il candidato Álvaro Ramos, del partito socialdemocratico, che ha ottenuto il 32,12% dei voti, secondo i risultati pubblicati dalla Corte suprema elettorale. La candidata ‘trumpiana’ di destra, secondo i sondaggi preelettorali, era data al 44%. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Donne di destra avanti tutta: Laura Fernández nuova presidente del Costa Rica. "Cresciuta tra le mucche", sicurezza e famiglia le priorità

Laura Fernandez, 39 anni, è diventata presidente del Costa Rica.

La Costa Rica cambia volto alla guida del paese.

