Venerdì 6 e domenica 8 febbraio il teatro Comunale di Modena ospita nuovamente

Il libertino impenitente, l’uomo che sfida Dio e la morte. "Don Giovanni", capolavoro di Mozart, tornerà venerdì 6 e domenica 8 febbraio al teatro Comunale di Modena, in un nuovo allestimento (nella foto) con la firma del regista Andrea Bernard. Enrico Pagano condurrà l’Orchestra Filarmonica Italiana e un cast di grandi interpreti con Markus Werba, Carmela Remigio, Claudia Pavone, Marco Ciaponi. Di grande prestigio anche il concerto (evento speciale della stagione del Comunale) che si ascolterà sabato sera nel Duomo di Modena: il maestro Kent Nagano dirigerà la Filarmonica Toscanini con il soprano Jane Archibald, il mezzosoprano Christina Bock e il Coro del Teatro Regio di Parma nell’esecuzione della Sinfonia n. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Don Giovanni, il libertino. Poi la Resurrezione

