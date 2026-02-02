Milano, 2 febbraio 2026 – Don Alberto Ravagnani ha annunciato di aver lasciato il sacerdozio durante una puntata del suo podcast ‘PoretCast’. Con parole semplici, ha spiegato di aver superato le aspettative e gli obblighi imposti dalla sua vita religiosa, sentendo di essere ormai in un altro campo. La sua decisione sorprende, ma lui dice di aver già oltrepassato tutto questo. Ora, Ravagnani si apre su un nuovo percorso, lontano da ciò che per anni aveva definito il suo ruolo.

Milano, 2 febbraio 2026 – “Il treno è lo stesso ma sono cambiati i binari”. Con queste parole Alberto Ravagnani ha raccontato, nella sua prima uscita pubblica, a Giacomo Poretti, nel corso del suo p odcast ‘PoretCast’, la decisione di abbandonare il sacerdozio. Decisione che il trentaduenne ex vicario della parrocchia di San Gottardo al Corso a Milano ha comunicato all’arcivescovo Mario Delpini tre giorni fa e che poi stata diffusa ai fedeli dal vicario generale dell’arcidiocesi di Milano, Franco Agnesi. Una scelta molto importante e difficile, che Ravagnani spiegherà in un video sul suo profilo YouTube – così ha annunciato sui social – e che racconta nel suo ultimo libro dal titolo ‘La scelta’, pubblicato con la casa editrice Sem, in uscita il 9 febbraio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Don Alberto Ravagnani: “Lascio il sacerdozio. Aspettative, obblighi e un campo d’azione delimitato. Sono già andato oltre a tutto questo”

Don Alberto Ravagnani ha annunciato di aver lasciato il sacerdozio.

Don Alberto Ravagnani lascia il sacerdozio.

