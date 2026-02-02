La Domotek Volley Reggio Calabria si prende tre punti sul campo di Campobasso, vincendo con un punteggio di 3-1. La squadra calabrese conferma il suo ruolo di leader nel Girone Blu della Serie A3 e resiste agli attacchi della Castellana Grotte, che si difende con orgoglio nella 13ª giornata. La partita è stata combattuta, ma alla fine sono stati i calabresi a lasciare il campo con la meglio.

La Domotek Volley Reggio Calabria conferma il suo dominio nel Girone Blu della Serie A3, espugnando il campo di Campobasso con un netto 1-3. Il risultato, ottenuto in trasferta, non è solo un successo sportivo ma un ulteriore segnale di forza per una squadra che si è impostata come riferimento del campionato. I reggini, guidati da mister Antonio Polimeni, hanno mantenuto il primato in classifica, consolidando la loro posizione di testa con 33 punti, a un passo dallo sbarco diretto in A2. La vittoria, ottenuta con un’efficienza tattica e fisica che ha messo in difficoltà i padroni di casa, ha confermato che la squadra di casa ha trovato il giusto equilibrio tra qualità tecnica e resilienza mentale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Domotek rafforza il primato, Castellana Grotte resiste con orgoglio nel match della 13ª giornata

La Domotek Volley Reggio Calabria si impone nel big match di Serie A3 contro Castellana, dimostrando una prova solida e determinata.

