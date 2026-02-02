Domeniche di festa, ma negli ospedali la gente non si ferma. Alla domenica, in particolare all’Inrca di Ancona, i corridoi sono pieni di pazienti in fila agli sportelli Cup. Molti aspettano visite specialistiche, esami o colloqui con i medici, mentre il ritmo delle giornate di riposo si trasforma in un continuo andirivieni di persone.

Domenica 2 febbraio 2026, all’Inrca di Ancona, non c’era il silenzio tipico del giorno festivo. Al contrario, i corridoi erano affollati da pazienti in fila agli sportelli Cup, in attesa di visite specialistiche, esami diagnostici o colloqui con i medici. Un’immagine inedita per un giorno solitamente dedicato al riposo: la sanità marchigiana ha fatto un passo avanti deciso, aprendo le porte degli ospedali anche nei giorni di riposo. L’iniziativa, promossa dall’assessore regionale alla Sanità Paolo Calcinaro, ha permesso alle Aziende sanitarie della regione di erogare oltre 500 prestazioni in un’unica domenica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Domeniche affollate negli ospedali: cresce il numero di visite programmate nei giorni di riposo

Approfondimenti su Inrca Ancona

Da questo fine settimana, a Torrette, arriva un nuovo servizio: le visite mediche di base disponibili anche nei giorni di riposo.

A Verona, la prenotazione online di visite ed esami medici sta diventando sempre più diffusa, offrendo una soluzione comoda e efficiente durante il periodo natalizio.

Ultime notizie su Inrca Ancona

Domani e domenica porte aperte negli ospedali del Piceno per il secondo weekend Abbatti liste d’attesa’In attuazione della delibera di giunta regionale, l'azienda sanitaria picena aderisce all'iniziativa, già sperimentata a novembre, attraverso l'erogazione ... picenonews24.it

Ospedali piceni aperti domenica per abbattere le liste d’attesa: spazio per 185 prestazioniASCOLI Ambulatori degli ospedali piceni aperti, il 30 novembre, per la prima domenica Abbatti liste d’attesa promossa dall’Ast su impulso della direzione aziendale guidata da Antonello Maraldo. corriereadriatico.it

