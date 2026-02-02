#domenicalmuseo di febbraio 220 mila i visitatori nei musei statali

Domenica di visite gratuite nei musei statali. Sono stati 220 mila i visitatori che hanno approfittato dell’ingresso libero, secondo i dati del Ministero della Cultura. Molti hanno scelto di passare la giornata tra opere d’arte e reperti storici, approfittando di questa iniziativa mensile. La giornata si è svolta senza particolari problemi, con code e grande afflusso ai principali luoghi culturali del paese.

Sono stati 220 mila gli ingressi nei musei e nei parchi archeologici statali aperti oggi gratuitamente in occasione della #domenicalmuseo di febbraio, l'iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l'ingresso libero nei luoghi della cultura nella prima domenica del mese. Di seguito i primi dati provvisori fin qui pervenuti: Parco archeologico del Colosseo – Colosseo. Anfiteatro Flavio 14.120; Pantheon – Basilica di Santa Maria ad Martyres 12.423; Parco archeologico del Colosseo – Foro Romano e Palatino 12.409; Reggia di Caserta 11.363; Gallerie degli Uffizi – Gli Uffizi 10.

