Domenica nera | continua la crisi del Prato

Domenica da dimenticare per il Prato, che subisce una sconfitta in trasferta contro il Follonica Gavorrano. La partita si conclude 2-1, con i padroni di casa che segnano due reti e i toscani che riescono a rispondere solo una volta. La squadra pratese ha mostrato le difficoltà di un momento complicato, mentre il Gavorrano ha saputo sfruttare le occasioni e portare a casa i tre punti.

Follonica Gavorrano 2 Prato 1 Follonica Gavorrano (3-5-2): Poggiolini; Ferrante (dal 61' Drapelli), Bernardini, Fremura; Pescicani, Bellini (dall'80' Proietti), Marino, Rinaldini (dal 73' Likaxhu), Arrighi (dal 58' Ferretti); Fossati (dal 66' Iacoponi), Presta. All. Brando. Prato (3-5-2): Stomeo; Polvani, Risaliti (dal 73' Mencagli), Corsa; Cesari, Greselin (dal 46' Cela), Fiorini, Lattarulo (dal 64' Andreoli), Zanon; Verde (dal 64' Gioè), Rossetti. All. Dal Canto. Arbitro: Montevergine di Ragusa, coadiuvato dagli assistenti Firera e Saracino di Ragusa. Marcatori: Rinaldini (rig.) al 13', Rossetti al 35', Presta al 48'.

