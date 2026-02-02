Domenica di ritorno verso casa finisce in tragedia | muore nonna Agusta 80enne di Priverno

Una domenica di relax a Terracina si tinge di dolore per la morte di nonna Agusta, 80 anni di Priverno. Dopo aver passato una giornata di sole con il marito, la coppia stava tornando a casa quando si è verificato l’incidente. La donna non ce l’ha fatta, e la sua scomparsa ha lasciato sgomento tutta la comunità.

Aveva appena trascorso, assieme al marito, una giornata di sole e relax a Terracina ma la tragedia, purtroppo, era dietro l'angolo per una coppia di anziani di Priverno. Augusta Grimaldi, 80 anni, è morta sul colpo in seguito a un incidente stradale avvenuto al chilometro 9 della SS 699 dell'Abbazia di Fossanova, nel punto in cui si trovano due stazioni di servizio una di fronte all'altra, in territorio di Sonnino. Il punto dell'impatto sulla SS 699 dell'Abbazia di Fossanova. Il sinistro si è verificato lungo la cosiddetta Frosinone-Mare, mentre la coppia stava rientrando verso casa.

