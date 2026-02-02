Domani l' ultimo saluto a Gilberto Salmoni

Domani mattina alle 10 si terrà al cimitero di Staglieno la funzione funebre laica per Gilberto Salmoni. La cerimonia si svolgerà nel tempio del cimitero monumentale, dove amici e parenti si ritroveranno per l’ultimo saluto.

Si terrà domani, martedì 3, alle ore 10, al tempio laico del cimitero monumentale di Staglieno la funzione funebre laica di Gilberto Salmoni. Il servizio è curato da A.Se.F. Lo scrittore e testimone della Shoah è morto sabato, pochi giorni dopo aver ricevuto il Grifo di Genova, massima onorificenza conferita dal Comune. Nato a Genova nel 1928, Gilberto Salmoni è stato uno degli ultimi sopravvissuti italiani ai lager nazisti. Internato prima nel campo di Fossoli, venne poi deportato nel campo di concentramento di Buchenwald. Sopravvissuto all’Olocausto, ha dedicato la sua vita alla testimonianza e alla trasmissione della memoria, diventando presidente onorario di Aned Genova e un punto di riferimento per il mondo della scuola e dell’impegno civile.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Questa mattina a Genova è morto Gilberto Salmoni, lo scrittore e testimone dell’Olocausto.

Anche Bordighera saluta Gilberto Salmoni, 98 anni, ultimo testimone italiano sopravvissuto al lager di Buchenwald nazista Cittadino onorario dal 2021, fu deportato durante la Shoah. Il ricordo commosso dell’Anpi e del mondo associativo e politic - facebook.com facebook

Morto Gilberto Salmoni, l’ultimo italiano sopravvissuto a Buchenwald: aveva 97 anni x.com