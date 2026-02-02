Docenti Neoimmessi in ruolo | videotutorial per attività didattica e curriculum formativo

Indire ha pubblicato due nuovi videotutorial pensati per i docenti appena immessi in ruolo. I video spiegano passo passo come compilare correttamente il Portfolio professionale, con esempi pratici di attività didattica e curriculum formativo. Gli insegnanti possono così avere un supporto concreto per affrontare al meglio questa fase.

Docenti neoimmessi in ruolo: Indire ha pubblicato due approfondimenti utili per la compilazione del Portfolio professionale: documentazione di un'Attività didattica e Curriculum formativo. La documentazione dell'Attività didattica avviene tramite la sezione "Esperienze" e deve essere corredata da alcune informazioni di cornice, comuni a tutte le esperienze documentate nel Portfolio:

Sul portale dell’INDIRE sono stati pubblicati due nuovi approfondimenti dedicati ai docenti neoassunti per l’anno scolastico 202526.

L’anno di prova dei docenti neoassunti in ruolo è regolato da specifici testi normativi, tra cui l’art.

