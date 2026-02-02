Dobbiamo riconsegnare loro una vita piena Il gesto silenzioso di Mattarella per i feriti di Crans-Montana

Il presidente Sergio Mattarella ha fatto visita ieri ai giovani feriti a Crans-Montana. Senza annunci né telecamere, si è avvicinato alle famiglie e ai ragazzi, parlando a loro e dimostrando vicinanza. Un gesto semplice, ma che ha colpito chi era presente.

Una visita lontana dai riflettori, senza giornalisti né telecamere, per stringersi attorno ai ragazzi feriti e alle loro famiglie. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a Milano per la prima tappa inaugurale delle Olimpiadi, ha fatto tappa all'ospedale Niguarda per incontrare i giovani rimasti gravemente ustionati nel tragico incendio di Crans-Montana, avvenuto nella notte di Capodanno. Un gesto non annunciato, compiuto fuori dall'agenda ufficiale, che ha voluto ribadire la vicinanza personale del capo dello Stato e dell'intero Paese alle vittime di una tragedia che ha segnato profondamente l'opinione pubblica italiana ed europea. 🔗 Leggi su Iltempo.it

