Novak Djokovic torna a spaventare i rivali. Dopo aver battuto Jannik Sinner in semifinale all’Australian Open, il suo livello di concentrazione fa tremare gli altri campioni. La sua presenza in campo si fa sentire, e ora molti si chiedono se potrà ancora puntare al titolo.

Novak Djokovic, dopo aver superato Jannik Sinner in una semifinale di Australian Open che ha tenuto il mondo col fiato sospeso, ha riaccendito i timori tra i campioni del tennis moderno. Il match, deciso in cinque set con un finale che ha visto il serbo resistere fino all’ultimo punto, non è stato solo una prova di forza fisica, ma soprattutto un segnale chiaro: Djokovic è tornato. Non più un giocatore in fase di declino, ma un avversario ancora in grado di mettere in crisi i migliori, con una concentrazione che sembra aver ripreso vigore dopo anni di alti e bassi. L’occasione è stata l’intervista rilasciata da Riccardo Piatti, ex allenatore di entrambi i protagonisti, al quotidiano francese L’Équipe. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Djokovic riscuote nuova paura tra i campioni: la sua ritrovata concentrazione spaventa il tennis moderno

Approfondimenti su Djokovic Australian Open

Oggi i tennisti considerano il numero di Slam vinti come il metro di giudizio più importante.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

DJOKOVIC rischia di colpire la RACCATTAPALLE

Ultime notizie su Djokovic Australian Open

Djokovic che paura, scivola e cade contro Cobolli: la reazione spaventata della moglie in tribunaQuarto set, secondo match point. Novak Djokovic viene preso in controtempo da un colpo a sorpresa di Cobolli e cerca di recuperare la palla ma... scivola sul prato di Wimbledon e cade a terra. Gli ... corrieredellosport.it

Questo è il paese più piccolo degli Stati Uniti. Ha una sola abitante. Si chiama Monowi, e qui vive una sola donna. Lei è la sindaca, la bibliotecaria, la barista e persino la responsabile delle tasse. Letteralmente si riscuote le imposte da sola. Mantiene il paese facebook