Novak Djokovic ha lasciato tutti con il dubbio. Durante un evento a Roma, il tennista serbo ha detto che ci sarà anche nel torneo del 2027, ma non ha chiarito se si metterà in campo come giocatore o in un ruolo diverso. La sua presenza si annuncia, ma il suo futuro resta avvolto nel mistero.

Roma, 2 febbraio 2026 – Novak Djokovic sarà presente anche agli Australian Open del 2027, ma non si sa se da giocatore o in un'altra veste. La sconfitta in finale contro Carlos Alcaraz, conquistata dopo la vittoria in semifinale contro Jannik Sinner, ha dimostrato come il tempo del serbo non sia ancora finito. Nole spegnerà 39 candeline il prossimo 22 maggio, Alcaraz, invece, è all'alba dei 23. 16 anni di differenza, ma, nonostante questo, il serbo se l'è giocata a viso aperto, riuscendo a vincere il primo set, per poi cadere nei successivi tre. Subito dopo l'incontro con lo spagnolo, Djokovic ha raccontato l'emozione di arrivare in finale, ancora una volta: “Devo essere onesto, non pensavo di arrivare alla cerimonia di chiusura del torneo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Djokovic misterioso: “Australian Open 2027? Ci sarò, ma non so in che veste”

Approfondimenti su Australian Open 2027

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Australian Open 2027

