Novak Djokovic non ha ancora deciso cosa farà ai prossimi Australian Open. Dopo aver perso la finale contro Alcaraz, il tennista serbo si mostra incerto sul suo futuro in campo. In un’intervista, ha detto di non essere sicuro di tornare in Australia e di non escludere di farlo anche come non giocatore. La sua presenza a Melbourne resta un’incognita, anche se il suo nome continua a essere tra i più discussi nel mondo del tennis.

Il futuro di Novak Djokovic resta avvolto nell’incertezza. Negli ultimi mesi, il campione serbo aveva detto chiaramente quale fosse il suo grande obiettivo, ambizioso quanto simbolico: arrivare alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 e continuare a competere per la sua Serbia. Un orizzonte lontano, che presupporrebbe ancora due anni di carriera. Dopo la finale degli Australian Open persa contro Carlos Alcaraz, però, Djokovic ha lasciato trapelare idee contrastanti. Durante la cerimonia di premiazione ha infatti suggerito che quella appena disputata potesse essere la sua ultima partita a Melbourne, un pensiero ribadito anche in conferenza stampa: “Non so se giocherò gli Australian Open l’anno prossimo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Djokovic gioca col suo futuro: "Tornerò in Australia. Ma non per forza da giocatore..."

Novak Djokovic sottolinea la differenza di livello tra sé e i giovani talenti Sinner e Alcaraz, riconoscendo le loro qualità.

