Divorzi Liguria seconda regione in Italia

In Liguria, il numero di divorzi è aumentato negli ultimi anni. La regione si trova al secondo posto in Italia per tassi di separazione, con un incremento costante che segue la tendenza nazionale. Mentre si celebrano ancora le storie d’amore a San Valentino, i numeri mostrano una realtà diversa: dal 2015, le persone divorziate sono cresciute di quasi il 60%, passando da circa 1,4 milioni a oltre 2,1 milioni nel 2024.

La Valle d’Aosta registra la concentrazione più alta con 573 residenti divorziati ogni diecimila abitanti, seguita da Liguria (494) ed Emilia-Romagna (453) Per rispondere a questa domanda, un recente sondaggio condotto da Unobravo su psicologi praticanti ha analizzato le tendenze dei divorzi in Italia tra il 2015 e il 2024, combinando dati ufficiali Istat e Statista. Sono state esaminate le modalità di divorzio per valutare l’impatto emotivo dei divorzi conflittuali. Il team di psicologi ha inoltre integrato queste evidenze con osservazioni cliniche su motivazioni, stress emotivo e periodi critici per le decisioni di coppia, come gennaio, fornendo così un quadro completo sia quantitativo sia qualitativo della separazione in Italia.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Secondo i dati ISTAT 2024, in Italia si registra un calo dei matrimoni e una stabilità nei divorzi, mentre le unioni civili aumentano.

In Italia, il numero di matrimoni continua a diminuire, con una crescita delle nozze celebrate con rito civile.

