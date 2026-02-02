Distrutto dal fuoco il furgone di una coppia | aperta un' inchiesta sull' incendio

I vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera in una traversa di via Olanda a Favara, dove un incendio ha distrutto un Fiat Fiorino di proprietà di una coppia locale. Le fiamme sono divampate in modo improvviso, lasciando il veicolo in cenere. Ora la polizia ha aperto un’indagine per capire cosa abbia scatenato l’incendio.

I carabinieri hanno identificato immediatamente i proprietari del Fiat Fiorino, fra cui il pensionato settantaduenne che era solito utilizzarlo. L'uomo, un ex elettricista, è stato già sentito Serata di fuoco, quella di ieri, in una traversa della nota via Olanda a Favara. A essere avvolto e devastato dalle fiamme, un Fiat Fiorino di proprietà di una coppia di favaresi. Fiamme misteriose, sulla cui origine non si sono pronunciati né i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, né i carabinieri della tenenza cittadina: tutti intervenuti, in maniera fulminea, sul posto. Ai pompieri, come di consueto, è spettato il compito di circoscrivere e spegnere le alte fiamme che hanno però annerito anche la saracinesca dell'immobile dinanzi al quale il furgone era stato lasciato parcheggiato.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

