Diritti Lgbtqia+ | tuona la minoranza Incarico a Gibelli già previsto

La nomina di Ilaria Gibelli come consulente esterna del Comune di Genova ha scatenato subito le polemiche. La minoranza critica la scelta, ricordando che l’incarico era già stato previsto. La discussione si accende sui social e nelle commissioni comunali, con alcune voci che chiedono trasparenza e coerenza nelle nomine. La questione rimane al centro delle attenzioni politiche in città.

Polemica del centrodestra in Comune per la nomina all'avvocata, già candidata con il centrosinistra alle scorse regionali Si sono scatenate le polemiche, come previsto, per la nomina dell'avvocata esperta di diritti civili Ilaria Gibelli, come nuova consulente esterna del Comune di Genova per la tutela dei diritti delle persone Lgbtqia+. Come anticipato da GenovaToday infatti, il bando, scaduto oggi, ha visto Gibelli, già candidata con il centrosinistra alle scorse regionali, aggiudicarsi la consulenza triennale, per un compenso di 156 mila euro. A commentare la nomina i gruppi di opposizione in consiglio comunale: Vince Genova, Lega e Fratelli d'Italia, che parlano di un incarico già annunciato il cui esito era "scontato".

