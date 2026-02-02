DIRETTA STREAMING | Udinese-Roma streaming gratis

Lunedì sera Udinese e Roma scendono in campo al Bluenergy Stadium di Udine per la 23ª giornata di Serie A. L’Udinese cerca di confermare la vittoria esterna dell’ultimo turno, mentre la Roma vuole rafforzare la sua posizione in zona Champions. Il match inizia alle 20.45 e sarà trasmesso in diretta streaming gratis.

Udinese e Roma scendono in campo lunedì 2 febbraio alle 20.45 al Bluenergy Stadium di Udine, nel match che chiude la 23ª giornata di Serie A 202526, con i friulani a caccia di continuità dopo l’ultimo successo esterno e i giallorossi impegnati a consolidare la propria posizione nella zona Champions dopo il recente impegno europeo. La partita sarà trasmessa in diretta tv e streaming su DAZN, Sky e NOW. Il contesto della sfida. Il campionato riparte dopo la parentesi continentale e propone un monday night che pesa sulla classifica. L’Udinese di Kosta Runjai? arriva rinfrancata dalla vittoria sul campo del Verona, un risultato che ha dato fiducia a un gruppo ancora alla ricerca di stabilità. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

L'Inter affronta l'Udinese oggi, sabato 17 gennaio, in una partita valida per la Serie A.

