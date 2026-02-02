Diretta gol Serie A | Udinese Roma chiude la 23ª giornata

L’ultima giornata di campionato si è conclusa con la sfida tra Udinese e Roma. La partita è stata ricca di emozioni e azioni da gol, con entrambe le squadre che hanno dato il massimo sul campo. I tifosi hanno seguito la diretta, aspettando il risultato finale e le decisioni degli arbitri. Ora si attende la classifica aggiornata e i prossimi incontri.

Approfondimenti su Udinese Roma

Segui in tempo reale le principali sfide della 20ª giornata di Serie A: alle 18:30 il match Genoa-Cagliari e a chiudere la giornata la sfida tra Juventus e Cremonese.

La partita tra Verona e Udinese si è conclusa con un risultato di 1-3, con Davis che ha segnato il gol decisivo.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

